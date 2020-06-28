Trabzonspor puan kaybetti, gözler Başakşehir'de! Galatasaray'ın iddaa oranı ise... - Son Dakika

Trabzonspor puan kaybetti, gözler Başakşehir'de! Galatasaray'ın iddaa oranı ise...

Bu bir ilandırBAŞAKŞEHİR - GALATASARAYTrabzonspor önce Alanya deplasmanında 2 puan bıraktı, ardından da evinde Ankaragücü'nü geçemedi ve Başakşehir, Galatasaray engelini kayıpsız geçerse zirvede puan farkını 4'e çıkartacak!

Bu bir ilandır

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BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY


Trabzonspor önce Alanya deplasmanında 2 puan bıraktı, ardından da evinde Ankaragücü'nü geçemedi ve Başakşehir, Galatasaray engelini kayıpsız geçerse zirvede puan farkını 4'e çıkartacak!


Takımda sarı kart cezalısı Martin Skrtel dışında eksik yok. Skrtel'in yerine Alexandru Epureanu'nun yanında Carlos Ponck'un oynaması bekleniyor.


TD Okan Buruk orta alanı geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'ten oluşturacaktır ancak, Trabzonspor'un puan kaybı sonrası Demba Ba ile Enzo Crivelli'den birini yedekte, Mehmet Topal veya Gökhan İnler'den birini de orta alanı kalabalık tutmak adına ilk 11'de görebiliriz...


Galatasaray ise ağır yaralı! Puan kayıpları, sakatlar derken zirveden uzak kaldılar ve şampiyonluk umudunu sürdürmek adına mutlaka 3 puan almaları gereken bir mücadeleye çıkacaklar!


Fernando Muslera, Marcao, Florin Andone ve Radamel Falcao sakat. Adem Büyük ile Ahmet Çalık'ın kırmızı kart, Mariano'nun ise sarı kart cezası bulunuyor. Tam 7 isim kadroda yok...


Başakşehir sonrası TT Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacaklar ve Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli de sarı kart ceza sınırında Başakşehir karşısına çıkacak.


TD Fatih Terim'in stoperde "Ryan Donk, Mario Lemina" ikilisi ile maça başlaması, 2003'lü Emin Bayram'ı yedekte oturtması şaşırtıcı olmaz. Sakatlar ve cezalılar sonrası en büyük gol umudu ise Henry Onyekuru olacak.


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Trabzonspor, Galatasaray, Ankaragücü, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:30 

Son Dakika Spor Trabzonspor puan kaybetti, gözler Başakşehir'de! Galatasaray'ın iddaa oranı ise... - Son Dakika Spor
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