Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, QNB Finansbank ile yürütülen görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, varılan anlaşma uyarınca QNB Finansbank logosunun sözleşme süresince profesyonel futbol takımının maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacağına işaret edilerek, "Buna karşılık QNB Finansbank, şirketimize yıllık 1,9 milyon lira+KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için TÜFE+ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır." ifadesine yer verildi.

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Finansbank, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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