Son Dakika Haberleri: Trabzonspor QNB Finansbank ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
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Trabzonspor QNB Finansbank ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

1 saat önce

Trabzonspor ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlandı.

Trabzonspor QNB Finansbank ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı, System.String[]

Trabzonspor ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlandı.


Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımı maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacak. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. bordo-mavili kulübe yıllık 1,9 milyon TL + KDV bedel ödeyecek. Bu bedelin devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacağı belirtildi. - TRABZON

Trabzonspor, Finansbank, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:19 Kaynak: İHA
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