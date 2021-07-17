Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı

Bu kez yatak odası itirafıyla kendini hatırlattı: Sorgusuz sualsiz kabul ediyorum

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinden teklif almaya devam ediyor. Son olarak Lyon, bordo-mavililerin kapısını 10 milyon euroluk bir teklifle çaldı. Miktarı düşük bulan bordo-mavililer teklifi düşünmeden reddetti.

"BU TEKLİFİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Karadeniz ekibine yapılan teklife Trabzonspor Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" cevabını verdi. Sağıroğlu, " Türkiye'nin en değerli kalecilerinden birini bu paraya vermemiz mümkün değil. Beklentilerimiz çok daha yüksek" dedi. Sağıroğlu alt yapıya büyük önem verdiklerini, buradan yetiştirdikleri oyunculardan hem başarılar hem de gelir beklediklerini kaydetti.