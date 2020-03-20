Trabzonspor rekor kovalayacak

LİGDE olarak sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor'un ligde kalan haftalar için en büyük kozlarından biri deplasmandaki müthiş form grafiği...



Nitekim bordo-mavili ekip dış sahada 180 gündür yenilmiyor. Bordo-mavili takım lige verilen ara sonrası Göztepe deplasmanından puanla ayrılması halinde 2004-2005 sezonunda elde etmiş olduğu 10 maçlık seriyi yakalamış olacak.



