Trabzonspor, resmi teklifleri değerlendirecek

Mevcut kadrodan Uğurcan Çakır, Djaniny Semedo ve Caleb Ekuban gibi isimler için menajerler aracılığı ile tekliflerin geldiği Trabzonspor'da yönetimin, sadece resmi teklifleri dikkate ve değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Finansal Fair Play kurallarının da ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirler de büyük önem taşıyor. Bu noktada takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirecek olan bordo-mavililerde şuana kadar hiçbir oyuncu için resmi bir teklif yapılmadığı, menajerler aracılığı ile bazı oyuncular için girişimlerin olduğu ifade edildi.