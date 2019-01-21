Spor Toto Süper Lig'de, sahasında Medipol Başakşehir
'e 4-2 mağlup olan Trabzonspor
, revire döndü. Sakat oyuncularla birlikte transfer yasağı ile karşı karşıya kalan bordo-mavililer, kadro derinliğini de kaybetti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiriyor. Mali sıkıntılarla boğuşmasının yanı sıra transfer yasağı ile birlikte sakat oyuncuların çokluğu lig ve kupa yarışında bordo-mavilileri kadro oluşturmakta zora soktu. Orta sahada Sosa ve Onazi gibi iki önemli ismini kaybeden Karadeniz
ekibi, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Pereira'yı da kaybetmenin şokunu yaşıyor. Adeta revire dönen bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ünal Karaman
'ı kadro oluşturmakta zor günler bekliyor.
Kadro derinliği azaldı
Sosa, Onazi ve Pereira gibi ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalan Trabzonspor'da, Hugo Rodallega
ise Başakşehir maçına iğneyle çıktı. Ekuban'ın durumu ise belirsizliğini korurken, sakatlığı tam atlatamadan Başakşehir maçına çıkan Antony Nwakaeme'nin ise tedavisine devam edilecek. İran
Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri
ve Hosseini'n de takımda olmayışı bordo-mavililerin kadro derinliğini iyice azalttı.
Kupada rotasyon yapamayacak
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye
Kupas'ında mücadele eden Trabzonspor, zorlu maçlar öncesi rotasyon yapma imkanını da yitirdi. Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir maçının ardından 23 Ocak Çarşamba
günü Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu ikinci maçında deplasmanda Balıkesirspor
Baltok ile yapacağı maçta kadro derinliği nedeniyle rotasyon yapamayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk maçta sahasında rakibini 2-1 yendiği kadrodan sadece Batuhan Artaslan'ın yerine Nwakaeme'ye Medipol Başakşehir maçında forma vermişti. - TRABZON