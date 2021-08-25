Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarını tamamladı

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan bordo-mavili ekibin, Roma ile Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Hollandalı stoper Stefano Denswil forma giyemeyecek.

Toplantının ardından çalışma, koşu ve topla ısınma hareketleriyle devam etti.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanın başında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , oyuncularını orta yuvarlakta toplayarak kısa bir toplantı yaptı.

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