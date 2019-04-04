Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Sahasında Antalyaspor'u Konuk Edecek

Trabzonspor, Sahasında Antalyaspor'u Konuk Edecek

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Sahasında Antalyaspor'u Konuk Edecek, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, Antalyaspor'u da mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçını kazanması halinde bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi elde edecek.

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Onazi ile Novak'ın sakatlıkları bulunuyor, Rodallega ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Pereira ile Abdülkadir Ömür, yarınki maçta forma giyebilecek.

Trabzonspor'un Antalyaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:06 Kaynak: AA

Avrupa, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor
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