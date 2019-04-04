Trabzonspor, Sahasında Antalyaspor'u Konuk Edecek

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının açılış maçında yarın sahasında Antalyaspor
'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, Antalyaspor'u da mağlup ederek Avrupa
kupalarına katılma yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de son 2 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Karadeniz
ekibi, Antalyaspor maçını kazanması halinde bu sezon ikinci kez 3 maçlık galibiyet serisi elde edecek.
Bordo-mavililerde bu maç öncesi Onazi ile Novak'ın sakatlıkları bulunuyor, Rodallega ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Pereira ile Abdülkadir Ömür
, yarınki maçta forma giyebilecek.
Trabzonspor'un Antalyaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen
, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı
, Nwakaeme ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.