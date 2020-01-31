Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 41 puanla lider durumda bulunan Sivasspor'un 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, 37 puanla 2. sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.

İlk peşinde

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Kapalı gişe

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.

Eksikler

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de yarınki mücadelede görev alamayacak.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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