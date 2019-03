Trabzonspor, Sahasında Kolay Geçit Vermiyor

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 40 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor , son sezonlardaki en iyi iç saha performanslarından birini gösteriyor.Bordo-mavililer, ligin 25. haftası sonunda evinde oynadığı 13 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. Rakipleri ile 2 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.Trabzonspor, sahasında 13 maçta 26 puan toplayarak, son 4 sezonda en iyi iç saha performansını gösterdi.Karadeniz ekibi, iç sahada Galatasaray ve Medipol Başakşehir 'in ardından üçüncü en fazla puan kazanan takım olarak öne çıktı.Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor 'u 3-1, Galatasaray'ı 4-0, Kasımpaşa 'yı 4-2, Fenerbahçe 'yi 2-1, Atiker Konyaspor 'u 3-0, Çaykur Rizespor 'u 4-1, MKE Ankaragücü 'nü 1-0 ve Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 2-1, Medipol Başakşehir'e 4-2, Aytemiz Alanyaspor 'a 2-0 mağlup oldu.Diğer sezonlarTrabzonspor, 2017-2018 sezonunda 13 iç saha maçında 23 puan, 2016-2017 sezonunda 21 puan, 2015-2016 sezonunda 23 puan elde etmişti.Karadeniz ekibi, iç sahada en son 2014-2015 sezonunda 13 hafta sonunda 30 puan ile en fazla puan topladığı dönemi yaşamıştı.Şahin: "Daha iyi yerde olabilirdik"Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında Akhisarspor karşısında önemli bir galibiyet alarak yollarına devam ettiklerini söyledi.Trabzonspor için bu sezonun "zorluk yılı" olduğunu ifade eden Şahin, "Bu kadar, her şeyin üst üste geldiği sezonda karakterli oyuncu grubumuz, her türlü özveriyi ortaya koydu. Yine de bu mücadeleci oyunumuzla daha fazla puanlar toplayabilir, daha iyi bir yerde olabilirdik." diye konuştu.Haluk Şahin, bunu gerçekleştirememenin birçok nedeni olduğunu da kaydederek, "Hep önümüze bakacağız. Biz geleceği inşa ediyoruz. İç sahada olsun, dış sahada olsun tüm puanlara talibiz." ifadelerini kullandı.