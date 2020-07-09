Trabzonspor, sahasında yara aldı - Son Dakika

Trabzonspor, sahasında yara aldı

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla zirve yolunda ağır darbe aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, özellikle seyircisiz olarak kendi evinde oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla zirve yolunda ağır darbe aldı.

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Bordo-mavililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftar desteğinden yoksun olarak sahasında oynadığı 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda Medipol Başakşehir ve Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 6 puan kaybetti.

Trabzonspor, yaşadığı puan kayıplarının ardından averajla önünde olduğu Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşerek şampiyonluk yolunda avantajı rakibine kaptırdı.

Dış sahada daha fazla puan topladı

Trabzonspor, pandemi döneminde dış sahada iç sahadan daha fazla puan topladı.

İç sahada 3 karşılaşmada 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, deplasmandan ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan çıkardı.

Trabzonspor, dış sahada Göztepe ve Galatasaray'ı 3-1 yenerken Aytemiz Alanyaspor karşısında da son dakika golüyle 2-2 berabere kaldı.

Puan ortalaması aynı

Trabzonspor, bu sezonun genelinde dış sahada da iç sahadaki puan ortalamasını yakaladı.

Sahasında 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, rakip sahalarda ise 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi ile 30 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, iç ve dış sahada 2 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı. Trabzonspor, dış sahada ligde en fazla puan toplayan takım olurken iç sahada ise 4. sırada yer aldı.

Antalyaspor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:23 Kaynak: AA

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