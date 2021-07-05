SPOR Trabzonspor salonda çalıştı

Trabzonspor salonda çalıştıVIDEO YOK -Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar İstanbul kampında sürüyor.

Trabzonspor salonda çalıştı VIDEO YOK - Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar İstanbul kampında sürüyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah idmanında oyuncular iki grup halinde salonda çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular dinamik ısınma ve core çalışma, diğer oyuncular ise genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Bordo-mavililer bugün 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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