Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı - Son Dakika Spor

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına sabah saatlerindeki antrenmanla devam etti.

Trabzonspor salonda kuvvet çalıştı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına sabah saatlerindeki antrenmanla devam etti. Çalışma Belek'teki yoğun yağış nedeniyle salonda yapıldı.


Trabzonspor, ikinci yarı kamp çalışmalarına Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de sahada yapılması planlanan günün ilk antrenmanı Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirildi. Antrenmanda üç grup halinde çalışan oyuncular kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.


Bordo-mavililer, bugün 18.30'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. - ANTALYA

Trabzonspor, Antalya, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
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