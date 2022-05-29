TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU, TANSU İLE ALİ EVLENEBİLDİ - Son Dakika
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TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU, TANSU İLE ALİ EVLENEBİLDİ

29.05.2022 13:43

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce nişanlanan ve evlenmek için kendilerine Trabzonspor'un şampiyonluğunu şart koşan Tansu (28) ile Ali Tatar (32) dün akşam gerçekleştirilen kutlamalarda dünyaevine girdi.

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce nişanlanan ve evlenmek için kendilerine Trabzonspor'un şampiyonluğunu şart koşan Tansu (28) ile Ali Tatar (32) dün akşam gerçekleştirilen kutlamalarda dünyaevine girdi.

Kemalpaşa ilçesinde Tansu ile Ali Tatar, 2016'da aile arasındaki nişan töreniyle evliliğe ilk adımını atan çift, evlenmeleri için kendilerine Trabzonspor'un şampiyonluğunu şart koydu. Fanatik Trabzonspor taraftarı olan çiftin hayali bu yıl gerçek oldu. Tansu ve Ali, Artvin Trabzonsporlular Derneği'nce dün kentte düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında dünyaevine girdi. Binlerce taraftarın önünde sahneye çıkan genç çift, nikah masasına oturdu. Çift, daha sonra bordo-mavi formayı giyerek, taraftarlara slogan attırdı.

Tansu Tatar, eşiyle Trabzonspor taraftarı olduklarını belirterek, "2015 yılında tanışıp 6 ay sonra evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyorduk. Yıllarca Trabzonspor'un zor günler yaşadığı dönemlerde, bizlerde zor günler geçirdik. Üzülünce üzüldük, sevinince beraber sevindik. Ama her defasında birbirimize söz verdik; ne zaman Trabzonspor şampiyon olursa, biz de o zaman evlenmeye karar verdik. Nişanlım benim bordomdu, ben onun mavisi oldum. Bu süreçte çok eleştiri aldık ama yılmadık. Bu iki aşkı birlikte daha güçlü yaşadık" dedi.

Ali Tatar ise, "Şu an mutluluğum sonsuzdur. Her defasında bana 'biz ne zaman evleneceğiz' diye sorduğunda ben de kendisine 'Trabzonspor şampiyon olunca evleneceğiz' dedim. Şu an nikah masasına oturduğum canım eşim bu konuda benimle hem fikir oldu. İkimizde aynı köylüydük. Aşkımız Trabzonspor aşkıyla daha da perçinlenmişti. Defalarca Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköy'den beraber Trabzon'a maça gittik. Trabzonspor şampiyon olmasaydı sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik" diye konuştu.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU, TANSU İLE ALİ EVLENEBİLDİ
TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU, TANSU İLE ALİ EVLENEBİLDİ
TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU, TANSU İLE ALİ EVLENEBİLDİ
TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLDU, TANSU İLE ALİ EVLENEBİLDİ

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Kaynak: DHA

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