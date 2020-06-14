Trabzonspor şampiyonluk havasında! Hedefe son 7 maç...

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk deplasman maçında 10 kişi kalmasına rağmen Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da yöneticiler, futbolcular ve yerel medya, şampiyonluğu yüksek sesle dillendirmeye başladı.



Camiada, galibiyetin ardından 'Kaldı 7' yorumu yapıldı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Göztepe galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En küçük taraftarımızdan en büyüğümüze. Hepimiz inandık! Hepimiz kenetlendik! Bordo Mavi sevdamız şampiyonluğa koşuyor.



Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek! Kaldı 7" dedi. Futbolcular da Göztepe galibiyetinin ardından mutluluklarını sosyal medyada taraftarlarla paylaştı.



Anthony Nwakaeme, "1 golle ve 3 puanla tekrar başladığımız için mutluyum"; Uğurcan Çakır, "Kaldı 7"; Joao Pereira, "Aferin çocuklar. Ekibimizle gurur duyuyorum. 3 puan almak için çok uğraştık. Yolculuğumuza hırsla devam edelim" yorumlarını yaptı.



