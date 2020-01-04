Trabzonspor, Senegalli oyuncu Ndiaye ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

Trabzonspor, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen Senegalli oyuncu Badou Ndiaye ile sezon sonu satın alma opsiyonu Trabzonspor'a ait olmak üzere 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında geçerli olacak sözleşme imzaladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi. İngiltere'nin kaliteli oyuncularını transfer etmeye devam ettiklerini belirten Ağaoğlu, "Orta sahamıza güç ve dinamizm katacağına inandığımız Süper Lig tecrübesi olan, Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City oldukça yardımcı oldu. Onların da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Oyuncumuz da bizim formamızı giymek için, bize katkıda bulunmak için oldukça yardımcı oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de kendisi oldu" dedi.

Bordo-mavili kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Badou Ndiaye ise, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon'a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye'ye kulüpteki imza törenlerinde bir forma satın alma geleneği olduğunu belirterek "Kaç forma alacaksın?" diye sordu. Ndiaye ise önce 750 olarak belirlediği forma sayısını, "Bin tane almak istiyorum" diyerek yanıtladı.

Badou Ndiaye Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci yarısında bordo-mavili takımda 15 numaralı forma ile mücadele edecek.

(İHA)