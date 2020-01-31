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Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi...
6 saat önce
Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" - İSTANBUL
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