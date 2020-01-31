Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor: 'Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi... - Son Dakika Spor

Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi...

6 saat önce

Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"

Trabzonspor:

Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" - İSTANBUL

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması
Trabzonspor, Messias ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını KAP'a bildirdi Zanka yok, Falette kadroda Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:48:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor: "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trındade kulübümüze transferi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]