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Trabzonspor, seri penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika

Trabzonspor, seri penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

12.08.2021 21:44

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu 3-3'ün rövanşında Molde'yi Norveç'te seri penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup etti ve adını play-off turuna yazdırdı.

Trabzonspor ile Molde, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Molde Aker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona ererken seri penaltı atışlarında Trabzonspor, rakibini 4-3 yendi ve adını play-off turuna yazdırdı.

TRABZONSPOR PENALTILARDA TURLADI

Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti. Molde'nin golü 90+7. dakikada Björn Sigurdarson'dan geldi. Uzatma devreleri de aynı skorla bitti ve seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenen Trabzonspor, playy-off turuna yükselerek Roma'nın rakibi oldu.

Trabzonspor, seri penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, seri penaltı atışlarında Molde'yi 4-3 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi - Son Dakika Spor


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