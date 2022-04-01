Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

01.04.2022 11:46
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 21 lig maçını kaybetmeyen, 1996'dan sonra en uzun serisini yakalayan Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında sahasındaki yenilmezliği sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 21 lig maçını kaybetmeyen, 1996'dan sonra en uzun serisini yakalayan Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında sahasındaki yenilmezliği sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında yenilmiyor. Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda bulunan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında oynadığı son 21 müsabakayı kaybetmedi. Son 26 sezonun en iyi iç saha serisini elde eden Karadeniz ekibi ezeli rakibi karşısında yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, 1996'da beri iç sahadaki en uzun serisini Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaşarken, Karadeniz ekibi söz konusu 28 karşılaşmada evinde kaybetmedi. Bu maçlarda 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ve bu sezon evinde oynadığı son 21 maçta ise 15 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

İÇ SAHADA YENİLGİSİZ TEK TAKIM

Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gören Karadeniz ekibi topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan yenilgisiz tek takım olarak ilk sırada yer alıyor.

EVDE CAN YAKAN İKİLİ

Bu sezon Trabzonspor'un hücum hattında rakiplerin çekindiği isimlerin başında ise Cornelius ve Nwakaeme geliyor. Bordo-mavililerin Danimarkalı oyuncusu Cornelius bu sezon attığı 12 golün 6'nı iç sahada atarken, Nwakaeme ise kaydettiği 11 golün 6'sını iç sahada atmayı başardı.

(Gökmen Şahin-İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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