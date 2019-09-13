Son Dakika Haberleri: Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor
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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

1 saat önce

Trabzonspor Süper Lig'de 206 günlük yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor, System.String[]

Trabzonspor Süper Lig'de 206 günlük yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenerek yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmayı hedefliyor.


Trabzonspor'da yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle moraller bozulurken, bordo-mavililer Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçını kazanarak 15 maçlık yenilmezlik serini 16'ya çıkartarak moral bulmak istiyor.


Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken bu sezon ise oynadığı 3 maçı da kaybetmeyerek 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, 2010-11 sezonunda 19-34 haftalarını namağlup geride bırakarak 15 maçlık puan serisi yakalamıştı. Söz konusu dönemin ardından bordo-mavililer ilk kez 2010-11 sezonunda elde ettiği yenilmezlik serisini yakalamış oldu. Karadeniz ekibi Gençlerbirliği maçında sahadan galibiyetle veya beraberlikle ayrılması halinde 16 maçlık seriye imza atmış olacak.


206 gündür yenilmiyor


Trabzonspor 2018-19 ve 2019-20 sezonunda Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta 10 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. 206 gündür Süper Lig'de yenilmeyen Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği maçında elde edeceği puanlarla birlikte serisini sürdürmeyi hedefliyor.


Evinde 6 maçtır yenilmiyor


Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sahasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibinin bu süreçte evinde oynadığı maçlar şöyle:


2018-2019


Trabzonspor - Akhisarspor: 2-1


Trabzonspor - Antalyaspor: 4-1


Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1


Trabzonspor - Kayserispor: 4-2


Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1


2019-2020


Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 2-1 - TRABZON

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Karadeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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