Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:40 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavililer, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı olarak sürdürdü.
Antrenmanda, futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir gruba vücut kitle analizi ve laktat testi yapılırken diğer grup dayanıklılık çalıştı. Karadeniz
ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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