Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavililer, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak sürdürdü.
Antrenmanda, futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir gruba vücut kitle analizi ve laktat testi yapılırken diğer grup dayanıklılık çalıştı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:40 Kaynak: AA
mehmet ali yılmaz tesisleri, trabzonspor, Spor
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