Son Dakika Haberleri: Trabzonspor sezona puan kaybıyla başladı
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Trabzonspor sezona puan kaybıyla başladı

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor sezona puan kaybıyla başladı, System.String[]
Trabzonspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takım, Alexander Sörloth'un 34. dakikada kaydetti golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 40. dakikasında Aytaç Kara'nın şutunda savunmada Obi Mikel'e çarpıp yön değiştiren top Trabzonspor'un ağlarına gitti ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında skoru değiştirmeyi başaramayan takımlar, birer puana razı oldu.
Karaman'ın Ekuban ve Abdulkadir Parmak hamlesi yeterli olmadı
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ikinci yarıda peş peşe yaptığı değişiklikler, galibiyet için yeterli olmadı.
Karaman, karşılaşmanın 58. dakikasında Yusuf Sarı'nın yerine Caleb Ekuban, 59. dakikada da Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'ı oyuna dahil etti.
Bordo-mavili takım, bu oyuncuların girmesiyle daha ofansif oynamaya çalışsa da aradığı golü bulamadı.
Sörloth'tan gollere devam
Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, skorer performansını sürdürüyor.
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli futbolcu, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag ekibini eledikleri müsabakalarda birer kez ağları havalandıran Sörloth, Kasımpaşa maçını da boş geçmedi.
Süper Lig'de ilk kez forma giyen Sörloth, karşılaşmada takımının golünü atan isim oldu.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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