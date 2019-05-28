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Trabzonspor sezonu tamamladı

1 saat önce

Süper Lig'de son 12 maç kaybetmeden bordo-mavili ekip, taraf-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Fırtına, şimdiki zaman sezonu en büyük şampiyonluk adayı olacağının sinyalini veriyor. .

Süper Lig'de son 12 maç kaybetmeden bordo-mavili ekip, taraf-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Fırtına, şimdiki zaman sezonu en büyük şampiyonluk adayı olacağının sinyalini veriyor. .
Trabzonspor sezonu tamamladı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06 
Spor
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