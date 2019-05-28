Trabzonspor sezonu tamamladı
1 saat önce
Süper Lig'de son 12 maç kaybetmeden bordo-mavili ekip, taraf-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Fırtına, şimdiki zaman sezonu en büyük şampiyonluk adayı olacağının sinyalini veriyor. .
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:06
Süper Lig'de son 12 maç kaybetmeden bordo-mavili ekip, taraf-tarafsız herkesin takdirini kazandı. Fırtına, şimdiki zaman sezonu en büyük şampiyonluk adayı olacağının sinyalini veriyor. .
Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı
Mehmet Topal'dan, "Sözleşmen Bitene Kadar Kal" Diyen Ersun Yanal'a Şok Yanıt
Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu