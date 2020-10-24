Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde

Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor , bu maçı kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

CEZALI: Yok

- Trabzon