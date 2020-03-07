Trabzonspor, sezonun sürpriz takımı Gaziantep FK'ya konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, sezonun sürpriz takımı Gaziantep FK'ya konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor

Trabzonspor, sezonun sürpriz takımı Gaziantep FK'ya konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

6 saat önce

Bu bir ilandırGAZİANTEP FK - TRABZONSPOR25. haftaya 9. sırada giren Gaziantep FK, TD Marius Sumudica yönetiminde takdir edilesi bir takım haline geldi.

Trabzonspor, sezonun sürpriz takımı Gaziantep FK'ya konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan..., System.String[]

Bu bir ilandır


GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR


25. haftaya 9. sırada giren Gaziantep FK, TD Marius Sumudica yönetiminde takdir edilesi bir takım haline geldi.


Her ne kadar geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında 3-1 kaybetmiş de olsalar, şampiyonluk yarışındaki Sivasspor'u iç sahada 5-1 yendikleri unutulmasın. O


sükseli galibiyetin mimarlarından olan "devre arası transferi" Maxim ile hücumdaki "Twumasi & Kayode" ikilisi takımın en dikkat çeken isimleri...


Son 8 lig maçında 22 puan toplayarak şampiyonluk yarışında en ciddi favorilerden biri haline gelen Trabzonspor ise, hafta arasında oynadığı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi de 2-1 yenip formda görüntüsünü devam ettirmişti.


Majid Hosseini ile Yusuf Sarı'nın sakatlıkları devam ediyor, Abülkadir Ömür kenardan da olsa takıma katkı vermeye başladı. Anthony Nwakaeme ile Caleb Ekuban tamamen iyileşti.


Son 12 lig maçının 11'inde toplam 16 golün (13 gol - 3 asist) altına imza atan Alexander Sörloth müthiş işler yapıyor.


Gaziantep FK'nın son 7 Süper Lig maçının 6'sında ilk yarı skoru 0-0'dı!


Bordo mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu sezon deplasmanda attığı 8 golle "deplasman golcüleri" arasında zirvede! Sörloth bu 8 golü, 10 deplasman maçında çektiği 13 isabetli şutla atmayı başardı...


Üyelerin yaklaşık %59'u bordo mavililerin Gaziantep'ten 3 puanla döneceğini düşünüyor.


Marius Sumudica önderliğinde oldukça cesur bir oyun zihniyetine sahip olan Gaziantep FK, ligin Galatasaray ile birlikte en formda iki takımından biri olan Trabzonspor'u konuk edecek.


Trabzonspor, Gaziantep FK maçına böyle hazırlandı...


Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:44 
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