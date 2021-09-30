Trabzonspor, Siopis ve Denswil için imza töreni düzenledi - Son Dakika

Trabzonspor, Manolis Siopis ve Stefano Denswil için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Manolis Siopis ve Stefano Denswil'e imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aramıza en son olarak katılan iki oyuncumuzun imza töreni için birlikteyiz. Sağımda Siopis solumda Denswil. Siopis hiç yabancı gözükmüyor, profilden bakınca burun ve kulak bu toprakların çocuğu gibi. Aslında zaten bu takıma katılan, bu takımın forması için ter döken her oyuncu bizden biri, içimizden biri. Onun için öncelikle her iki oyuncumuza da hoş geldin diyorum. İki oyuncuyu da zaten yakından tanıyoruz. Denswil'in Serie A'daki performansı o mevkide olan ihtiyacımızı giderecek. ve bu zorlu süreçte, Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği süreçte bize çok büyük katkılarda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. Onun için tekrar kendisine hoş geldin diyoruz. İnşallah bu kiralık süreci önümüzdeki sezon ve takip eden sezonlarda da kulübümüzün oyuncusu olarak devam ettirmek arzusundayız. Yani bu sadece bir başlangıç diyelim. Siopis zaten Alanyaspor'dan tanıyoruz. Sevdiğimiz, beğendiğimiz, sempatik, enerji dolu, takımı için savaşan savaşçı bir oyuncu. Bizim bu süreçte her oyuncuya, her profile büyük ihtiyacımız var ama önemli olan tabii ki Trabzonspor'un karakterini, Trabzonspor'un yapısını, Trabzonspor'un felsefesini benimseyen oyuncularla birlikte yola devam etmemiz. Bu anlamda da kendisine güvenimiz sonuna kadar var. İyi oldu aslında Bakasetas da yabancılık çekmemiş oldu. Kendisi de çok sevdiği zaten milli takımdan da arkadaşı ve kaptanı olan Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde ter dökecek. İnşallah onunla da uzun yıllar hep birlikte bu takımın başarısı için, beraber omuz omuza ve yan yana mücadele edeceğiz" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncunun da karakterlerini ve oyun felsefelerini ortaya koyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Ümit ediyorum ki sezon sonunda da hep birlikte kulübün hak ettiği, camianın hak ettiği, taraftarların hak ettiği başarının altına hep birlikte imzamızı atacağız. Kupa değil kupalarla bu sezonu süslemek, bu sezonu taçlandırmak en büyük hedefimiz. Zor bir sezon geçiyor zaten herkes hemen hemen bunun farkında. Özellikle yoğun maç trafiklerinden dolayı yaşanan sakatlıklar geniş kadronun ehemmiyetini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Trabzonspor olarak biz bu mücadelenin içerisinde en güçlü kadroya, en güçlü kadro olmanın ötesinde en güçlü karakterli oyuncularla bu mücadelenin içerisinde yer alıyoruz. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki sezon sonunda da bütün oyuncularımızla beraber, taraftarımızla, camiamızla beraber hak ettiğimiz arzuladığımız ve uzun zamandır beklediğimiz başarının altına imzamızı atacağız. Ben tekrar iki arkadaşımıza da iki oyuncumuza da aramıza hoş geldin diyorum."

SİOPİS: "BU KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUM"

Manois Siopis ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamıza transfer konusunda ve bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanım zaten benden bahsederken beni benden daha iyi tanıdığını ifade etti. Bu sezon önemli hedeflerimiz var umuyorum hep birlikte bu bütün hedefleri beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

DENSWİLL: "BU SEZON HEDEFİN ŞAMPİYONLUK OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Stefano Denswil ise, "Ben de aslında benzer duygulara, benzer düşüncelere sahibim. Siopis ile aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Yaklaşık bir aydır buradayım ve burada olduğum süre boyunca herkes beni evimde hissettirdi. Transfer sürecimde bana yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon harika bir takım oluşturuldu. Hangi kulübe geldiğimin farkındayım. Kulübün tarihinin farkındayım. İstanbul takımlarına karşı verdiği mücadele, kazandığı birçok şampiyonluğun farkındayım. Biz bu sezon hedefimizin şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Şampiyonluk yolunda taraftarımızla ve bize destek olacak bütün destek unsurlarıyla birlikte hep beraber bu başarıyı elde etmek için mücadele vereceğiz zaten. Ben de eğer bu başarının bir parçası olabilirsem kendimi çok mutlu hissedeceğim" dedi.

İmza töreninin ardından Siopis ve Denswil 1000'er adet Trabzonspor'un yeni sezon formalarından satın aldı.

(Gökmen Şahin/İHA)