Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer...
Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:38 Kaynak: İHA
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