Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer... - Son Dakika

Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer...

Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 'Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer... - Son Dakika Spor
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