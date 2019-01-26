Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Sivas'a Gitti

Trabzonspor, Sivas'a Gitti

27 dakika önce

- Trabzonspor, Sivas'a gittiTRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti.

- Trabzonspor, Sivas'a gitti

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yolları'na özel bir uçak ile saat 14.20 sıralarında Sivas'a hareket etti. 19 futbolcunun yer aldığı kafilede, tedavileri devam eden Sosa, Onazi, Pereira ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Hosseini yer almadı.
Muhtemel 11
Sakat oyuncular ve milli takım kampında bulunan oyuncuları nedeniyle kadro derinliği anlamında sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililerde Teknik Direktör Ünal Karaman, büyük bir sıkıntı yaşarken, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11'ini büyük oranda koruyarak sadece sakat olan Pereira'nın yokluğunda Kamil Ahmet'i sağ bekte oynatıp orta alanda ise Batuhan'a görev vermesi bekleniyor.
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
"Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

Sivasspor, Trabzonspor, Sivas, Spor
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