Trabzonspor, Sivas deplasmanında 3 puan hedefliyor

Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu mücadeleden de 3 puanla ayrılarak MKE Ankaragücü maçıyla yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de iki maçlık puan kayıplarının ardından 4-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Cezalı ve sakat oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililer, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.