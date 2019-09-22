Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Sivas'ta moral arayacak
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Trabzonspor, Sivas'ta moral arayacak

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlar öncesi rakibi karşısında moral arayacak.

Trabzonspor, Sivas'ta moral arayacak, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ligde ve Avrupa'da oynayacağı kritik maçlar öncesi rakibi karşısında moral arayacak.


Süper Lig'de 1 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 6 puan toplayan Trabzonspor, yarın deplasmanda D.G. Sivasspor'a konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmek hem de önümüzdeki hafta oynayacağı kritik Beşiktaş ve Basel maçları öncesi moral bulmak istiyor. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer de Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Ogenyi Onazi Sivas maçı kadrosunda yer almayacak. Uzun bir sakatlık döneme geçiren Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise bugün yapılacak olan son kontroller sonrası kafileye dahil olup olmayacağı netlik kazanacak.


Sturridge'in 11'de başlaması bekleniyor


Süper Lig'de Gençlerbirliği maçının son 20 dakikası görev yapan ve Getafe karşısında ise ikinci 45 dakikada forma giyen İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin Sivasspor maçında ilk kez 11'de forma giymesi bekleniyor. Bordo-mavililerin, Sivasspor karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.


Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. - TRABZON

Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
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