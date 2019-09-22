Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Sivasspor'a farklı! 2010-11 sezonunda 6-1...
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Trabzonspor, Sivasspor'a farklı! 2010-11 sezonunda 6-1...

45 dakika önce

İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor, Sivasspor'a farklı! 2010-11 sezonunda 6-1..., System.String[]

İki takım arasında geride kalan 26 maçta Trabzonspor'un 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.


Trabzonspor'un 39 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.


- Sivas'ta eşitlik


Trabzonspor ile Sivasspor, Sivas'ta oynanan karşılaşmalarda aynı sayıda galibiyet aldı.


Her iki takım da 13 maçta sahadan beşer kez galibiyetle ayrılırken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.


Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini sahasında 6-1 yenerek iki takım arasında oynanan maçlardaki en farklı galibiyeti alan taraf oldu.


Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:45 
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