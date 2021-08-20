Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
20.08.2021 14:02
Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Roma maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı. Yeni transfer Siopis de antrenmanda yer aldı.
- Trabzon
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