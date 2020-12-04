Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği DG Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Gökmen Şahin/İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor