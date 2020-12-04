Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor , Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği DG Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başladı.

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?

Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı