Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
24 dakika önce
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor
, Demir Grup Sivasspor
maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, sabah saatlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde taktik antrenmanı yaparak çalışmalarını noktaladı. Karadeniz
temsilcisi, bugün 14.10'da müsabakanın oynanacağı Sivas kentine hareket ederek, kampa girecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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