Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

24 dakika önce

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, sabah saatlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı yaparak çalışmalarını noktaladı.

Karadeniz temsilcisi, bugün 14.10'da müsabakanın oynanacağı Sivas kentine hareket ederek, kampa girecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Sivasspor, Trabzonspor, Spor
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