Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ilk antrenmanda kuvvet, denge, core ve mobilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise futbolcular, teknikle bağlantılı koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.