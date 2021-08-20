Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı aktarıldı.

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