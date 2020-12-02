Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek

Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi