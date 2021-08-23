Trabzonspor-Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy - Son Dakika

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)