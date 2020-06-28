Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamıyor! 22 puan... - Son Dakika

Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamıyor! 22 puan...

Bordo-mavililer, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 10'undan 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 10'undan 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

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Ligde 58 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 22 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.


Puan kaybedilen 10 karşılaşma


Trabzonspor, skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.


Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a ise 2-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.


Son 2 maçta 4 puan kaybetti


Trabzonspor, ligde öne geçtiği son 2 maçta 4 puan yitirdi.


Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçında iki kez öne geçmesine karşın sahadan 2-2, MKE Ankaragücü karşılaşmasından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.


Kötü gidişat


Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.


Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.


Karadeniz ekibi, 4 maçta dağıtılan 12 puanın yarısı olan 6 puanı kaybetti.


Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:50 

Son Dakika Spor Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamıyor! 22 puan... - Son Dakika Spor
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