Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Skoru Koruyamadı

Trabzonspor Skoru Koruyamadı

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasını Anthony Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan bordo-mavili takım, ikinci yarıda Stipe Perica ve Trezeguet'nin (penaltıdan) gollerine engel olamayarak 1 puanla yetindi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 37'ye çıkararak haftayı 4. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 30 puan ve averajla 11. sırada yer aldı.

İstanbul'da galibiyete hasret

Trabzonspor, İstanbul'da üst üste çıktığı 6. resmi maçında da galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, İstanbul'da yaptığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon daha önce Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a mağlup olmuş, Beşiktaş ile de berabere kalmıştı. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ümraniyespor'a yenilmişti.

Geçen sezon ligde Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçta da sahadan puansız ayrılan bordo-mavili ekip, İstanbul'daki son galibiyetini ise 9 Aralık 2017'de ligde Kasımpaşa önünde 3-0'lık skorla almıştı.

Kasımpaşa, ikinci yarıda ilk kez puan aldı

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında ilk kez puanla tanıştı.

Lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıdaki puan hasretine Trabzonspor karşısında son verdi.

Kasımpaşa, ligin 17. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 4-1 mağlup ettikten sonraki 6 müsabakadan puansız ayrılmıştı.

Mustafa Denizli rahatsızlandı

Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Trabzonspor maçının devre arasında stattan ayrıldı.

Deneyimli teknik adam, ilk 45 dakikayı 2-0 geride tamamlayan lacivert-beyazlı takımın başında ikinci yarıda sahaya çıkamadı.

İlk olarak tansiyon problemi yaşadığı belirtilen deneyimli teknik adamın, mide spazmı geçirdiği duyuruldu. Liv Hospital'a götürülen Denizli'nin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İkinci yarıda Kasımpaşa'nın başında antrenör Sarp Yiğit yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:01 Kaynak: AA

İstanbul, Kasımpaşa, Trabzonspor, Spor
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