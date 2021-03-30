Trabzonspor, son 10 sezonun deplasman rekoruna yakın

Trabzonspor bu sezon en çok puanı dış sahada elde ederken, önündeki 2 deplasman karşılaşmasından en az 4 puan çıkarırsa, bu alanda son 10 sezonun en iyi performansına imza atacak.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 maçta topladığı 55 puanın 30'unu deplasmanda hanesine yazdıran Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçı kazanırsa geçen sezonki dış saha performansına ulaşacak. Bordo-mavililer, deplasmanda sonraki Çaykur Rizespor karşılaşmasından da puan ya da puanlar alması durumunda ise 17 maçlar sonunda dış sahada 42 puan topladığı 2010-11 sezonunun ardından en iyi dış saha performansını sergileyecek.