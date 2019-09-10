Son Dakika Haberleri: Trabzonspor son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi!
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Trabzonspor son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi!

15 dakika önce

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi!, System.String[]

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.


Karadeniz ekibi, 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan hanesine yazdırdı.


- Yenilmezlik serisi 210 güne çıkacak


Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında da kaybetmemesi halinde yenilmezlik serisini 210 güne taşıyacak.


Bordo-mavililer, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra hiç kaybetmedi.


- Sahasında galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor


Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenmesi durumunda sahasında galip gelme serisini 7 maça çıkaracak.


Bordo-mavililer, Medical Park'ta oynadığı son 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılarak 18 puan elde etti.


Trabzonspor, geçen sezon Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken bu sezon da BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.


Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Karadeniz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:05 
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