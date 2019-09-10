Trabzonspor son 15 maçında yenilgi yüzü görmedi!

Trabzonspor, geçen sezon Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor 'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor 'u 2-1, Kayserispor 'u 4-2, Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup ederken bu sezon da BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

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