Trabzonspor, son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. - Son Dakika Spor

Trabzonspor, son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor.

6 saat önce

Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunmasına rağmen Trabzonspor, geçtiğimiz sezona 5 puanlık fark atarken, son 9 sezonunda en iyi puanını topladı.

Trabzonspor, son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor., System.String[]

Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunmasına rağmen Trabzonspor, geçtiğimiz sezona 5 puanlık fark atarken, son 9 sezonunda en iyi puanını topladı. Bordo-mavililer bu sezon ise son 24 sezonun en gollü dönemini yaşadı.


Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, bir maç eksikle geride kalan 20. haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 43 gole karşılık ise kalesindeki 20 gole engel olamadı. Söz konusu haftalar itibarıyla 38 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezona 5 puan fark atarken, son 9 sezonun ise en iyi puanını topladı. Bordo-mavililer 2010-11 sezonunda oynadığı 20 maçta 44 puan toplamıştı.


Son 24 sezonun en golcü takımı


Trabzonspor, 20'nci haftalar itibarıyla son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer Süper Lige bir maç eksikle devam ederken oynadığı 19 maçta rakip kalelere 41 gol gönderirken, 1995-96 sezonunda 20 maçta rakip filelere 48 gol göndermişti. Söz konusu dönemin ardından Karadeniz ekibi bu sezon oynadığı maçlarda attığı 41 golle son 24 sezonun en gollü dönemini yaşarken, maç başına ise 2.3 gol ortalamasıyla oynadı.


Seriye devam


Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, son olarak sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı. - TRABZON

Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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