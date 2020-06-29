Trabzonspor, son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor - Son Dakika

Trabzonspor, son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor

Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı.

Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı.

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2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 puanla ilk sırada tamamlayan ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Ligde 60 puanlı Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde en iyi sıralamayı ve puanı elde etti.

Karadeniz ekibi, son 9 sezonun 29. haftalarına bakıldığında 2011-2012 sezonunda 66 puanlı lider Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada tamamladı.

2012-2013 sezonunda 59 puanlı Galatasaray'ın 22 puan gerisinde 10. sırayı alan bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 66 puanlı Fenerbahçe'nin 23 puan farkla 4. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 17 puan altında 6. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda ise lider Beşiktaş'ın 32 puan gerisinde 11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 puanlı Medipol Başakşehir'den 10 puan az toplayarak 4. sırada kendine yer bulabildi.

Umutlar yeşerdi

Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti.

İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.

Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.

Son 10 sezonun 29. haftası

Trabzonspor'un ligde son 10 sezonunda 29. hafta sonundaki puan cetvelindeki konumu şöyle:

Sezon Puan Sıralama Lider takım puanı
2019-202060 2Başakşehir- 2
2018-2019 52 4Başakşehir-10
2017-2018 46 5Galatasaray-14
2016-2017 48 5Beşiktaş-16
2015-201637 11Beşiktaş-32
2014-2015 47 6Beşiktaş-17
2013-201443 4Fenerbahçe-23
2012-201337 10Galatasaray-22
2011-2012 49 3 Galatasaray- 17
2010-201169 1Lider Trabzonspor

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:07 Kaynak: AA

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