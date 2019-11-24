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Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti

6 saat önce

MKE Ankaragücü'nu 3-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 29 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti.

Trabzonspor son 9 sezonun en iyi puanını elde etti, System.String[]

MKE Ankaragücü'nu 3-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükselten ve zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 29 puan topladığı 2010-2011 sezonundan sonra en iyi puanı elde etti.


Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Trabzonspor, çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, milli ara sonrası elde ettiği galibiyetle zirve tırmanışına devam etti. Bordo-mavililer puanını 22'e yükselterek söz konusu haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en yüksek puanını elde etti.


Trabzonspor, 12. haftalar baz alındığında son 9 sezondaki en iyi performansını sergiledi. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunun ilk 12 haftasında 16, 2017-2018 sezonunda 16, 2016-2017 sezonunda 12, 2015-2016 sezonunda 17, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 20, 2012-2013 sezonunda 19 puan, 2011-2012 sezonunda 20 puan ve 2010-2011 sezonunda 29 puan toplamıştı.


2010-2011'den sonraki en golcü ikinci dönem


Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla 2010-2011 sezonundan sonraki en golcü ikinci dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 29 gol atarken, bu sezon ise 23 gol buldu. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunun ilk 12 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-2013 sezonunda 13 gol, 2013-2014 sezonunda 15 gol, 2014-2015 sezonunda 20 gol, 2015-2016 sezonunda 15 gol, 2016-2017 sezonunda 7 gol, 2017-2018 sezonunda 23 gol, 2018-2019 sezonunda da 19 gol kaydetti.


Son iki maçta kalesini gol kapadı


Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, deplasmanda ise MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek son iki haftada kalesini gole kapamış oldu.


Alanyaspor maçında 16 maçlık gol yeme serisine noktayı koyan bordo-mavili takım, bu haftada da deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde kalesinde gol görmedi. - TRABZON

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
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