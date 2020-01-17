Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Alpaslan Öztürk - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Alpaslan Öztürk - Son Dakika Spor

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Alpaslan Öztürk

6 saat önce

Badou Ndiaye'yi kadrosuna katarak orta sahasına seviye atlatan Trabzonspor'da stoper için takviye çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Alpaslan Öztürk, System.String[]

Badou Ndiaye'yi kadrosuna katarak orta sahasına seviye atlatan Trabzonspor'da stoper için takviye çalışmaları devam ediyor. Uzun süre stoper mevkii için Avrupa'da bilinen isimler üzerinde yoğunlaşan Karadeniz ekibinde hedefteki oyuncularla yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan yüksek maliyetler nedeniyle geri adım atıldı. Bu nedenle iç piyasaya yönelen Bordo-Mavililer'in rotası İzmir...


Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Fırtına'nın Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.


Takas da önerilecek


Teknik direktör Hüseyin Cimşir ve yardımcısı Muzaffer Bilazer'in kadroya katılması konusunda ısrarcı olduğu Alpaslan Öztürk için Başkan Ahmet Ağaoğlu birkaç gün içinde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le bizzat görüşecek. Kulübüyle 1.5 sezon daha sözleşmesi bulunan Alpaslan'ın bonservis detayları görüşülecek. Trabzonspor bu transferde İzmir temsilcisine takasta da oyuncu önerme düşüncesinde. (Fanatik)


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Alpaslan Öztürk, Badou Ndiaye, Trabzonspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Özden Töraydın: "Hakan Demirci için Galatasaray, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor teklif verdi"
Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı Emre Akbaba'nın serbest kalma bedeli 15 milyon euro Inter, Victor Moses'a talip oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 14:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Alpaslan Öztürk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]