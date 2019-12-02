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Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor

6 saat önce

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

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Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.


Bordo-mavililer evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon ekibi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında ise 90 dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı maçı son dakika golüyle 1-1 berabere bitirdi.


Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar Kasımpaşa maçını 1-0 önde getiren Trabzonspor, 40. dakikada kalesinde gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sivasspor maçında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Başakşehir maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6'da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.


Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:


Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1


Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2


Sivasspor - Trabzonspor: 2-1


Başakşehir - Trabzonspor: 2-2


Trabzonspor - Galatasaray: 1-1


Galatasaray, Trabzonspor, Karadeniz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:45 
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