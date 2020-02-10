Trabzonspor Sörloth için Tahkim'e gidiyor! Ceza... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor Sörloth için Tahkim'e gidiyor! Ceza... - Son Dakika Spor

Trabzonspor Sörloth için Tahkim'e gidiyor! Ceza...

7 saat önce

Trabzonspor'da Alexander Sörloth için itiraz hazırlığı... Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Sörloth'a verilecek cezaya göre planlar hazırlandı.

Trabzonspor Sörloth için Tahkim'e gidiyor! Ceza..., System.String[]

Trabzonspor'da Alexander Sörloth için itiraz hazırlığı... Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Sörloth'a verilecek cezaya göre planlar hazırlandı. Rakibinin kasıtlı tekmelerine sinirlenen ve tepkisi sonucu kırmızı kart gören Norveçli futbolcuya PFDK'dan 2 maç ceza çıkması halinde yönetim, olayın görüntülerini ve Sörloth'un sağ ayak bileğinin resimleriyle hazırlayacağı bir dosya ile Tahkim Kurulu'na başvuracak.


Kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören Sörloth ise, "Normalde sakin biriyim ama pozisyon çok sakin kalınabilecek bir pozisyon değildi. Ancak maçın ardından ayağımın halini görünce cidden daha çok korktum. Futbol oynuyoruz, bu kadar sert hareketleri yapmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum" diyerek rakibinin tutumunu eleştirdi.


BAİANO ÖZÜR DİLEDİ


Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Baiano, sosyal medya hesabından Trabzonspor ve Sörloth'tan özür diledi. Baiano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.


Gençlerbirliği, Tahkim Kurulu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 
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