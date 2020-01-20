Trabzonspor Sörloth ve Nwakaeme ile coştu

Süper Lig'in 18. haftasını 35 puanla 3. sırada kapatan ve 41 golle ligin en golcü takımı olan Trabzonspor, Alexander Sörloth ile Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin golleriyle coştu.



Bordo-mavililerde ligin 18 haftalık bölümünde, Sörloth 15, Nwakaeme de 7 gol atarak, gollerin yarısından fazlasını kaydetmeyi başardılar.



Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Sörloth, ilk 18 haftanın tamamında forma giyerek bin 601 dakika görev yaptı.



Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncu olurken oynadığı karşılaşmaların 12'sinde rakip fileleri havalandırdı.



Kaydettiği 15 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı.



Sörloth, Beşiktaş, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında 1'er, Hes Kablo Kayserispor maçında 2, Kasımpaşa ile oynanılan ikinci maçta 3 gol attı.



Kariyerinin en golcü dönemi



Sörloth, Trabzonspor'da ligin ortalarında olmasına karşın kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı.



Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 15 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.



Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 18 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjlland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.



Nwakaeme, takip etti



Trabzonspor'da Sörloth'u, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme takip etti.



Bordo-mavili takımda ligde 18 maç ile 1596 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncular içinde de Sörloth'dan sonra ikinci sırada yer alan Nijeryalı futbolcu, 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



Nwakaeme, bordo-mavili takımın galip geldiği Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor maçlarında 1'er, Kasımpaşa maçında da 2 gol attı.



Puana büyük katkı



Sörloth ve Nwakame, attıkları gollerle de bordo-mavili takımın zirve yarışında yer almasını sağladılar.



Karadeniz ekibi, bu iki futbolcunun gol attığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 35 puanın da 28'ini toplamayı başardı.



Trabzonspor, bu futbolcuların gol attığı maçlarda Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yendi.



Kasımpaşa ile oynanılan ilk maçta ve Galatasaray'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.